Redondela prevé una segunda fase en la limpieza de caminos

La limpieza de caminos y viales municipales de Redondela tendrá una segunda fase entre los meses de septiembre a noviembre. Según informó el Concello, “por primera vez las tareas de roza se harán dos veces al año”, de modo que tras la primera fase iniciada en junio y que finaliza en agosto, se ejecutará un repaso en los meses de otoño.

La empresa Naturgalia, adjudicataria del servicio, finalizó este mes las rozas en las parroquias de Vilar, Cesantes, Cabeiro y Trasmañó. A lo largo de esta semana los trabajos se completarán en los caminos de Chapela y O Viso. Los brigadistas se trasladan a continuación a viales de Quintela. “En total son 138,75 los kilómetros rozados y limpios desde que comenzaron estos trabajos”, destaca el Ayuntamiento.

Según el cronograma acordado entre la adjudicataria y el gobierno local, durante el mes de agosto los operarios se desplazarán a efectuar las rozas en las parroquias de San Esteban de Negros, Ventosela, Reboreda, Saxamonde y Cedeira.

Tras los desbroces, otra brigada ejecuta una limpieza de cunetas con maquinaria especializada. El objetivo es retirar obstáculos de los sistemas de drenaje y asegurar una buena evacuación de aguas. La alcaldesa Digna Rivas admite que son unos trabajos “muy necesarios” ya que “hace más de una década que no se realizaba una limpieza a fondo de las cunetas”.

Para la regidora, el contrato de dos años firmado con la adjudicataria, por importe de 989.268 euros, es “histórico” porque permitirá que “todos los caminos de las parroquias y sus márgenes estén en perfectas condiciones todo el año”.

El PP alerta de incumplimientos del contrato

Desde la oposición, el PP alerta del “incumplimiento” del contrato de limpieza y roza de cunetas, aceras y márgenes de los viales municipales, firmado el pasado 3 de junio “por un importe que alcanza los 1,6 millones de euros”. El Concello cifró el importe en un máximo de 1.978.536 euros en el caso de que se prorrogue a cuatro años. Según el PP, “este contrato no se está cumpliendo ya que ninguna de las parroquias se encuentran limpias, lo que supone una situación de extrema gravedad tanto por el incumplimiento del convenio, como por la situación de estos caminos para el tránsito de vehículos y personas, además de ser un foco de peligrosidad con las altas temperaturas y el riesgo de incendio que eso conlleva”. “Es lamentable que la alcaldesa no controle los contratos que firma, que no vigile que se cumplan y que deje a los vecinos en esa situación total de dejadez y de desprotección en una fechas en que todo debería estar en condiciones para la protección tanto del medio ambiente como de los vecinos”, advierten los populares.