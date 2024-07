Lorenzo: “Porriño pagará lo que tenga que pagar, pero no por el agua ni lo que diga Vigo”

“El Concello de Porriño pagará lo que tenga que pagar”, manifestó ayer el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, en contestación a las recientes reclamaciones de su homólogo vigués, Abel Caballero, por el pago de una presunta deuda de casi 6 millones de euros por el suministro del agua de la presa de Eiras. No obstante, el regidor porriñés aclara que esa supuesta deuda no tiene que ver con el consumo de agua, sino con la construcción de un canal en los años 90 para mandar el agua a los diferentes municipios. “Eso es realmente lo que podría pagar a Vigo y de lo que tendríamos que estudiar las cantidades”, apuntó Lorenzo.

El alcalde porriñés dejó claro que “el Concello de Porriño nunca tendrá que pagar por el agua de Eiras”, aludiendo a la concesión que le fue concedida en el año 1972 por parte del Ministerio de Obras Públicas para abastecer al polígono industrial. En este sentido, Lorenzo explica que lo único que podría reclamar el Concello de Vigo sería el pago por la construcción del canal, cuyas cantidades acusó al Ayuntamiento vigués de establecer unilateralmente en un acuerdo plenario en 1998.

El regidor lamentó que en su momento el Concello de Porriño no alegase contra aquel acuerdo del pleno de Vigo que estableció unas cuantías que el consistorio porriñés no estaría dispuesto a abonar, por eso está recurriendo todas estas liquidaciones ante el Juzgado Contencioso Administrativo, que ha desestimado en una reciente sentencia un recurso del propio Ayuntamiento porriñés en la que se pedía la revisión de oficio de dicho acuerdo plenario de 1998 en Vigo.

Colores políticos

Por otro lado, en contestación a las declaraciones de Abel Caballero asegurando que los anteriores gobiernos de Porriño, de su mismo color político, sí pagaban y el actual “dejó de pagar”; Lorenzo lo desmiente y dice que solo pagó facturas en 2009, cuando gobernaba el BNG; y en 2012, a través de un procedimiento de pago a proveedores al que se adhirió Aqualia, y en 2017. De esta manera, según el alcalde de Porriño, esta no es una cuestión de colores políticos, pues, cuando gobernaba el PSOE en Porriño, “no se pagó ni una sola factura al Concello de Vigo”.

Con todo, Lorenzo dejó clara la predisposición de Porriño a “pagar lo que tenga que pagar”, no obstante, quien se va a hacer cargo de esa deuda será el Consorcio de Augas do Louro, pues hay un acuerdo de los cuatro Concellos que integran la entidad (Porriño, Tui, Mos y Salceda) de asumir los pagos pendientes desde 2014, que es el año en el que se creó el Consorcio. De hecho, en 2019, el propio Consorcio requirió al Concello de Vigo que les pasara las distintas liquidaciones desde enero de 2014, “pero el Concello de Vigo no hizo nada”, apunta Lorenzo, reclamando también que tanto en 2022 como en 2023 solicitó sendas citas con el concejal de Hacienda olívico para buscar vías de solución a este tema y “no recibieron respuesta”.

El Consorcio de Augas do Louro es el que abastece desde 2014 a Porriño, Tui, Mos y Salceda, pero la concesión para el aprovechamiento del agua la tiene el Concello porriñés, por lo que, según Alejandro Lorenzo, Porriño pagaría la deuda y luego esa cantidad le sería abonada por el Consorcio del Louro.

Aneiros responde: “El alcalde prefiere pagar intereses en lugar de solucionar el asunto” La reacción del consistorio vigués a las declaraciones del alcalde de Porriño no se hicieron esperar y ayer mismo el concejal de Hacienda de Vigo, Jaime Aneiros, respondía a Alejandro Lorenzo diciendo que “parece querer desconocer la historia”. Aneiros recordó que fue Vigo quien realizó una inversión en el canal de Eiras para que circulase el agua y poder abastecer a Porriño y por eso lo que quiere recuperar el Concello olívico son los costes de la inversión realizada y del mantenimiento de ese canal. “Lo pagamos en Vigo y lo tienen que pagar también los ciudadanos de Porriño”, apunta el edil de Hacienda. El concejal vigués asegura también que a fecha de 31 de diciembre de 2022, la deuda de Porriño con Vigo era de 5,6 millones y que incluso en su momento se llegó a un acuerdo con la exalcaldesa socialista, Eva García de la Torre, para fraccionar esa cantidad. Ahora “parece que el alcalde de Porriño prefiere pagar intereses por las cantidades pendientes en lugar de solucionar el asunto”, concluye Jaime Aneiros.

