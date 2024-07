El centro urbano de Porriño ya es “rondalleiro”

El municipio contará este año con una nueva rondalla, la Rondalla Santa María do Porriño, una agrupación integrada ya por 40 personas. Porriño es cuna de rondalleiros y un referente en lo tocante a estas tradicionales agrupaciones, al contar con las dos grandes Rondallas, la de Santa Eulalia de Atios y la de la AC de Pontellas. Además, en la villa do Louro se celebra cada año el “Encontro de Rondallas”, que reúne a las mejores formaciones del sur de la provincia y a miles de personas que no faltan a la cita.

De este modo, este año serán tres las Rondallas porriñesas que animarán las calles. La nueva agrupación, dirigida por Seve Nuevas y capitaneada por Leticia Pereira, cuenta con la colaboración del Concello do Porriño, de la Comunidad de Montes Santa María de O Porriño, de patrocinadores privados y de la Asociación Rosais, que se encargará de elaborar las capas de los rondalleiros. Desde la directiva de la Rondalla Santa María animan a todo el mundo a participar, sean de donde sean, tengan la edad que tengan y cuenten o no con experiencia.