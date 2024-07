Un negocio de siempre, visto como nunca

Los lugares especiales, suelen tener una historia diferente detrás. Este puede ser el caso de la famosa Botica Nova de Porriño, actualmente, bajo el nombre de “Farmacia Diz Peralba”. El edificio fue construido en 1909 por el conocido arquitecto porriñés Antonio Palacios para su hermano. Sin embargo, no tardaría en pasar a manos de la familia Peralba, que compró el inmueble para montar su propio negocio, una farmacia.

Carmen Peralba se puso al mando del establecimiento y se convirtió en la primera mujer farmacéutica de la localidad. Años después, el negocio familiar pasó a ser regentado por uno de sus hijos hasta llegar a su nieta, Celia Diz Peralba.

La farmacia ha pasado por tres generaciones de farmacéuticos de la familia Peralba y en pleno 2024, ha empezado a darse a conocer más allá del Val da Louriña gracias al poder de las redes sociales.

Celia empezó a subir publicaciones en el 2019 con la intención de publicitar el negocio familiar, pero tras fallecer su padre y durante la pandemia “hubo un pequeño parón”, explica la joven. Sin embargo, retomó su labor en redes sociales tras ver que a través de ellas podía ayudar a mucha más gente. Por esta razón, decidió volver a crear contenido tanto para la cuenta de Instagram de la farmacia como para la de Tik Tok. “Soy de una generación de redes sociales y claro, también investigando vi que desde la farmacia no puedes hablar de medicinas, pero sí que puedes dar consejos” comenta Celia.

Su principal objetivo fue aportar un plus “a su gente” que en la farmacia no podía dar. Su contenido trata todo tipo de temas relacionados con la rama de la salud, pero “sobre todo, las cosas que iba aprendiendo, lo que me iba pareciendo interesante del máster y de cursos que hacía”, apunta Celia.

Poco a poco, se fue haciendo un hueco entre la población de Porriño, “me pareció muy guay ver que no solo era mi círculo de amigas, que la gente se pare y escuche, que te pregunte o te escriba. A partir de ahí, empezaron a venir muchas mamás con sus hijas por el tema del acné u hormonal”, recuerda.

Curiosidades o preocupaciones

A la par de llevar el negocio familiar, Celia consiguió acabar su carrera y un máster en Dermatología. Esto le permitió crear un contenido que cubriese las curiosidades o preocupaciones que podía ver entre su clientela. Concretamente, todo lo relacionado con la cosmética y dermatología es una de las cuestiones que, a día de hoy, está al orden del día y así lo explica Celia, “hay un movimiento que se llama cosmeticorexia, que es la adicción a la cosmética. Es una pasada, porque ves a niñas utilizando ácidos o retinoles, un montón de productos que no les hace falta.”

Actualmente, en sus redes sociales cuenta en Instagram con casi 6.000 seguidores y en Tik Tok supera los 1.000.

De cara a un futuro, Celia quiere seguir formándose para poder continuar dando un servicio aún más completo en su farmacia. En cuanto a su trabajo en redes, lo ve “como un hobby” y recalca que realmente, “a mí lo que me apasiona es el trato con el público, ya no solo a nivel farmacia sino ayudar y que la gente salga satisfecha”, algo que caracteriza al linaje de los Peralba.

Acabar la carrera y sacar adelante el negocio familiar, el reto que tuvo que superar Al igual que su abuela y su padre, Celia es farmacéutica y tomó las riendas del negocio familiar tras fallecer este último. En ese momento, la joven aún no había terminado la carrera y se vio obligada a estudiar y trabajar a la vez. Sin embargo, para Celia el camino no fue sencillo y así resume su inicio, “fue horroroso, llegó un momento que me quedé sola con mi madre”. Se planteó vender la farmacia, pero su madre, Cristina, no la dejó sola y ambas reformularon el concepto del negocio familiar. Una forma de honrar a su abuela, y en especial, a su padre. Para eso, empezaron de cero. Aquí fue fundamental el papel de los nuevos integrantes del equipo.

Suscríbete para seguir leyendo