Almudena Alberca: “Las variedades tintas de Rías Baixas son una joya en el mundo”

La enóloga y primera Master of Wine de España, Almudena Alberca, calificó las variedades de uvas tintas de Rías Baixas “como una auténtica joya en el mundo”. Lo hizo ayer, durante el pregón de la XVIII Festa do Tinto Rías Baixas. Alberca, una de las grandes especialistas españolas del sector del vino, visitó As Neves para dar una masterclass a profesionales incluida en el programa de la fiesta y apadrinar la edición, a través de un pregón solemne y documentado.

Según la enóloga, la Denominación Rías Baixas no solo tiene la tradición en el cultivo y elaboración del vino de carácter familiar secular sino que posee ocho variedades de uvas tintas (Caiño tinto, Castañal, Espadeiro, Loureira tinta, Sousón, Mencía, Brancellao y Pedral) que son “una auténtica joya enológica en el mundo”.

Alberca explicó que esta diversidad de variedad es un hecho singular “que permite una riqueza y una complejidad únicas, que ofrece una amplia gama de sabores y de aromas que reflejan la esencia de todas sus tierras; un estilo de vino único que no se puede encontrar en ninguna otra zona” del planeta.

Si bien destacó que Rías Baixas es conocida por sus excelentes blancos, dijo que los tintos surgen con fuerza como “vinos atlánticos que los viticultores cultivan y perfeccionan”.

Añadió que los tintos de Rías Baixas no necesitan madurar en barrica como los de Ribera del Duero o Rioja ya que “su belleza está en la uva”. Además destacó que su “poco cuerpo” los hacen “ideales para maridar con todo tipo de platos y gastronomías” y se mostró convencida de que “estos tintos van a conquistar los paladares más exigentes”.

También recordó los incendios de 2017, “de los que As Neves ha sabido levantarse con valentía y determinación al igual que el Ave Fénix, resurgir de sus cenizas, y el vino tinto que degustamos es el fruto de ese resurgir, es el símbolo de vuestra resiliencia”.

La pregonera fue presentada por la diputada provincial de Turismo, Nava Castro, en un acto en el que también intervino el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso.

Por otra parte, la fiesta se consolida como referente profesional incrementando el número de bodegas participantes, un total de diez.

Las dos jornadas se celebraron sin excesiva presencia de público, previsiblemente debido a varios factores como las altas temperaturas y la gran variedad de eventos en la comarca.

Con todo, las bodegas lograron vender decenas de botellas de sus vinos tintos, que se degustaron acompañados de platos típicos.

