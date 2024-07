Concerto de Sés no paseo marítimo de Chapela

A cantautora coruñesa Sés ofrece hoxe, co galo do Día de Galicia, un concerto no paseo marítimo de Chapela, organizado polo Concello de Redondela. O espectáculo musical é de entrada libre e comezará ás 22.00 horas. Sés interpretará temas do seu último disco, “Diante un eco”, así como éxitos dos seus sete traballos anteriores. Trala súa irrupción en 2011, Sés tén unha traxectoria ascendente e imparable. O seu estilo mistura rock’n roll, tradición oral galega e certa cadencia da canción de autor latinoamericana cunha actitude punk, reinvindicación e manexo escénico.