El GALP aprueba dos proyectos de Soutomaior que ponen en valor el mar

La Asociación de Mulleres da Pesca y la Confraría de Pescadores Virxe do Carme, ambas con sede en Soutomaior, recibieron el visto bueno de la Consellería do Mar a sus proyectos no productivos, que ponen en valor su trabajo en relación con el mar y optan a fondos europeos. Son dos de los ocho proyectos aprobados del Grupo de Acción Local e Pesqueira (GALP) Ría de Vigo.