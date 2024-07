Airiños da Peneda pon a música tradicional na véspera do Día de Galicia

Co galo do Día de Galicia que se celebra mañá, o Concello de Redondela organizou un acto institucional na Alameda ás 20 horas. A partir das 22 horas o grupo local Airiños da Peneda –dos mellores exemplos de música tradicional da comarca– e a Banda Artística de Arcade ofrecen un concerto no Campo da Feira. Mañá á noite actúa en Chapela a cantante Sés.