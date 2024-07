Noite memorable na igrexa de San Domingos de Tui

O pasado 18 de xullo, no marco do Festival IKFEM Tui-Valença 2024, celebrouse na igrexa de San Domingos de Tui o concerto do trío Preseli, formado pola soprano María Hinojosa, Simon Lewis, trompa e Daniel Pereira, piano.

Subliñar a orixinalidade desta formación de soprano, trompa e piano. E salientar a notoria traxectoria individual destes tres artistas que levaron a súa arte a lugares emblemáticos como a Catedral de San David de Gales, o Musikverein de Viena, ou o Teatro Real de Madrid.

Puidemos fitar a brillantez e versatilidade da soprano María Hinojosa, capaz de abranguer estilos e tipos de música tan diversos como o romantismo de Schubert, o neoclassicismo de Havelock, a música contemporánea de Victorino D’Almeida e Buide, e a música popular, adaptándose subtilmente ás características de cada un deles.

Do formidable trompista galés Simon Lewis –trompa da Filarmónica de Oviedo– salientar o seu son envolvente e aveludado, sobre todo nos pianos.

O pianista galego Daniel Pereira –sobresainte intérprete da obra de Scriabin– ten un “tocco” –ductilidade de pulsación– que confirmao coma un intérprete sensacional.

O programa estivo composto por obras de António Victorino D’Almeida, Fernando Buide, Gustav Mahler: Anthony Randall, Franz Schubert e Havelock Nelson. (Mágoa que non houbese programa de man, xa que dende a nave central escoitábase apenas á encargada de presentalo)

As Tres Cançoes op. 92 de António Victorino D’Almeida, foron ditas pola soprano con gran expresividade e emotividade. Este prolífico autor, formado en Viena, recolle maxistralmente a escola centroeuropea imperante a principios do século XX: Schoemberg, Berg, Strawinsky…, mais aduviado dun certo sabor lusitano.

O verdadeiro vangardismo artístico implica absorber e actualizar o mellor da tradición. O xove autor santiagués Fernando Buide é un claro exemplo desta máxima. A súa obra “Nao de sangue” –metáfora do enfrontamento fratricida na Guerra Civil española– está inspirada nos versos “Cantos da auga e do lobo” do poeta Paz Andrade. Esta música, como toda boa música actual, require a máxima atención activa do ouvínte, a diferenza do que ocorre coa música tonal comercial, onde en cada momento pódese adiviñar o que vai pasar despois. Magoa é que, por razóns de duración, fosen eliminados dous solos instrumentais desta magnífica obra.

“Das himmlische leven”, o cuarto andamento, neoclásico-romántico, da cuarta sinfonía de Mahler, arranxado para o trio por Klaus Simon, achou na voz de María Hinojosa o timbre e a expressividade xusta, perfeitamente harmonizados coa trompa e o piano, conseguindo momentos de enorme emotividade.

O programa continuou con obras de Anthony Randall, Franz Schubert e Havelock Nelson, mentres a simbiose entre estes tres grandes artistas incrementábase, chegando a momentos de verdadeiro éxtase estético. Ao final, ante a insistencia do público, o Trio Preseli ofreceu unha versión exquisita da obra de Rosendo Mato Hermida, con versos de Castelao: “Lela”.

En conclusión, unha noite memorable.

Por certo, ¿para cándo a restauración e mellora deste belo patrimonio tudense? Esta xoia gótica –San Domingos– ten unha magnífica acústica dende a nave central. Tamén nas sancristías e outras dependencias, actualmente en estado ruinoso.

*Exdirector e profesor dos conservatorios Superior de Música de Vigo, e Profesional de Música de Ourense