Toque de artista

Hierro, bronce, aluminio y piedra, Manuel “Ferreiro” cabalga por sus dominios del Miñor, donde están los suyos y su taller de artesano que cierra tarde, para atender las urgencias: la llave que quedó dentro, la puerta que franquear ahora mismo, domingo.

Manuel Quintas, autodidacta, manifiesta lo aprendido en el oficio de la fragua. Lo hace a borbotones, como apremiado por dejar constancia de que se le acelera el tiempo de andarse con contemplaciones ante el oficio y el arte.

No se precipita, no. El festivo es día de fiesta prolongado para cincelar “O Mariñeiro”, el monumento a Torrente Ballester; para fundir en aluminio el guardia civil; para ensamblar las piezas metálicas del cazador remoto, todas de procedencia paisana (candados, pico y pala, partes de escopetas); he ahí el homenaje al lugareño.

Que tuvo algún percance, claro. Como cuando a medio camino, se le desplomó una obra soldada, o cuando el fundido del metal aportó el susto mayúsculo. Pues a empezar de nuevo, por temperamento, por empeño.

Manolo hizo más de treinta obras, desde las primeras con sabor románico primitivo propio. El herrero experto en balcones, verjas, portales… no pudo ocultar al artista in pectore que busca el tiempo que se le hurtaba.

El anfitrión de mesa y bodega bien regada; el maestro armero; el conseguidor de destinos de la mili; el orador que no precisa de papeles para expresarse, pues tiene la lengua pronta y suelta. El pragmático para quien todo se reducía a palabrería de unos y otros.

Vehemente, pues sí; sentimental, sobremanera. Está presente mientras, con la tiza, marca los peldaños de la escalera de caracol. Mientras observa la escultura en marcha… para empezar otra, que llama a la puerta. Amigo.