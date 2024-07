González: “Nadie tiene más ganas de que el PXOM venga a pleno que nosotros”

La corporación municipal de Nigrán celebró esta semana un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para “instar al gobierno municipal a que traiga al pleno, con la mayor celeridad que permitan los plazos legales, el nuevo PXOM para someterlo a aprobación”. En este sentido, el alcalde, Juan González, respondió que “nadie tiene más ganas de que el PXOM venga a pleno que nosotros” y apuntó que el motivo de la moción que los populares llevaron a esta sesión extraordinaria era más propio de un ruego, opinión que también compartió el grupo municipal del BNG.

Desde el PP criticaron la demora del PSOE en llevar a pleno la aprobación inicial del PXOM, acusando a estos de una “absoluta falta de transparencia”. Aunque insistieron en demandar al alcalde una fecha determinada para llevar el documento a aprobación plenaria, el regidor contestó que esto se hará cuando estén todos los informes rematados. “No somos tan suicidas de traer un documento que no está completo”, apuntó Juan González, indicando que el mismo está siendo rematado por el equipo redactor.

En este sentido, cabe recordar que el Concello de Nigrán recibió a finales del año pasado el visto bueno definitivo de la Xunta de Galicia para aprobar provisionalmente el Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero ya entonces el alcalde explicó que, antes de llevarlo a debate plenario, se corregirían los errores detectados durante las reuniones en las parroquias, además de incorporar las sugerencias que realizó la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Y en esas está aún el gobierno municipal, que no quiere que las prisas condicionen la solvencia de un documento que ha tardado 15 años en tener el beneplácito del Gobierno gallego.

“Lo que está claro es que, tras una década de trabajo, no vamos a comprometer la seguridad jurídica del PXOM por un mes más o menos, eso sería una auténtica irresponsabilidad, y nuestro objetivo es el mismo que anunciamos meses atrás: aprobarlo con total seguridad y transparencia en este mismo año 2024”, valoró el alcalde, Juan González, tras este pleno extraordinario solicitado por el PP.

Por su parte, el BNG adelantó su postura de cara a este futuro escenario y advirtió que no apoyará la aprobación del PXOM si no se expone públicamente durante al menos un mes. “Nosotros no vamos a aprobar ningún plan con una exposición pública de hace 11 años”, denunciaron los nacionalistas, indicando que “si por nosotros fuera, no habría ni un solo desarrollo urbanístico más en Nigrán, habría ampliaciones ordenadas de los núcleos existentes”.