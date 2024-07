El tomiñés que conquista el sur con su música

Detrás de G Face se encuentra Gabriel Fandiño. Un joven de 23 años que se ha dado a conocer en redes tras haber actuado en lugares como el estadio Benito Villamarín, campo donde juega el Betis, o en la Puerta del Sol en Madrid por motivo de la celebración del Orgullo.

G Face es natural de Tomiño, pero desde hace cuatro años reside en Madrid. Dejó atrás la localidad del Baixo Miño por un único objetivo, el poder vivir de la música. Tras la cuarentena, uno de los sellos discográficos más importantes del país, Universal Music España, decidió apostar por él y Gabri no lo dudó, cogió sus cosas y se mudó a la capital.

Parece una historia sacada de una película, un chico joven deja su casa para mudarse a la gran ciudad y así, poder cumplir su sueño. En este caso, no es ficción y el tomiñés siempre tuvo muy claro a lo que se quería dedicar en un futuro.

G Face viene de una familia en la que “se respira la música” que, aunque ninguno viviese de ella, siempre ha estado muy presente. “Con cuatro años mi madre apareció con una guitarra y un micrófono, desde ese momento empecé todas las mañanas con la guitarra y ahí empezó la magia”, recuerda el joven de sus inicios.

De su familia, aparte de la pasión por la música, también relata que gracias a ellos se vio influido por géneros tan dispares como el rock, la ópera o la música mexicana. Sobre esta última, recuerda que el culpable de introducírsela fue su abuelo, “cuando iba a casa de mi abuelo los domingos, él siempre tenía la radio con canciones de Vicente Fernández, Alejandro Fernández…”.

Sin embargo, su punto de inflexión fue en una excursión del colegio, justamente, a Madrid. Durante el largo trayecto hacia la capital, Gabri y un compañero comenzaron a rapear. El cantante explica que a raíz de ello, se fue iniciando en el mundo urbano y se empezó a germinar lo que sería G Face en un futuro.

Profesionalización

La profesionalización de su carrera vino tras la pandemia, momento en el que Universal se puso en contacto con Gabri y como bien explica, “tuve la suerte de tener un amigo que hizo de intermediario”.

En ese momento, Gabri se encontraba viviendo en Tomiño y al aparecer esta oportunidad, no dudó en aceptar y trasladarse a Madrid. “Quería dedicarme a la música, agarrarme a cualquier oportunidad que apareciese, obviamente con cuidado porque el mundo de la música es complicado. Pues imagínate, yo no me lo pensé dos veces”, explica.

A partir de ahí, G Face comenzó a formarse y como bien dice, empezó “una masterclass musical y personal”.

Actualmente, cuenta con más de 20.000 oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify y acaba de ganar con su tema “Vaivén” el concurso de la TVG para encontrar la canción del verano.

En este 2024, se encuentra inmerso en su próximo proyecto. Un EP con el que hará honor a sus raíces, ya que “en Galicia me siento como de muchas partes. Yo realmente me crie en Gondomar y en Salvaterra do Miño, luego con cuatro años me vine a vivir a Tui donde estuve once años y después me fui a Tomiño”.

De esto hablará su próximo EP que, además, lo presentará en directo en Galicia en su primera gira en 2025.

