Indignación en As Neves por el robo de plantas de las jardineras públicas

El Concello de As Neves emitió ayer un comunicado en sus redes sociales para expresar su “más profunda indignación y tristeza” por el reciente robo de las plantas que embellecían las jardineras del municipio. “Este acto vandálico no solo afecta a la imagen de nuestro concello, sino que también representa una falta de respeto hacia la comunidad”, lamentan desde el Ayuntamiento, anunciando que, en esta ocasión, han decidido no tomar medidas legales, aunque advierten de que “si estos actos vuelven a ocurrir, no dudaremos en actuar para proteger lo que es de todos”.

En el comunicado, el Concello también apunta que se recibieron varias llamadas de vecinos informando sobre los posibles responsables del robo, por eso piden “responsabilidad y conciencia con el patrimonio de todos; este acto despreciable beneficia a una persona a costa de toda la comunidad, dañando la imagen y el esfuerzo colectivo”.

Por último, desde el gobierno municipal de As Neves hacen un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que “respeten y cuiden nuestras zonas comunes”.