Redondela agasalla aos alumnos de Infantil caixas con material para “medrar co galego”

A Concellería de Normalización Lingüística de Redondela entrega ás familias dos novos alumnos e alumnas de Educación Infantil das caixas de agasallo “Medrando co galego”, un proxecto posto en marcha hai dous anos para promover o uso do galego na infancia. A iniciativa achega aos nenos e nenas libros e contos que fomentan o uso do galego, unha bolsiña da merenda, lapis de cores ou unha friameira. “Trátase de ofrecer ás familias obxectos útiles, que os nenos e nenas poidan usar na súa vida cotiá con lemas en lingua galega”, explica a alcaldesa, que dirixe o departamento de Normalización.

Entre o material desta caixa de agasallo está “A Cápsula do tempo”, un caderno que acompañará ao alumnado ao longo de todo o ciclo de ensino en Infantil e Primaria. A rapazada irá completando cada curso este caderno, que quedará gardado na escola, e cando rematen 6º de Primaria, no acto de despedida entregaráselles a cada un o seu libro como “un recordo vivo do seu paso pola escola e tamén da súa relación coa lingua galega”, sinala Rivas.

As caixas “Medrando co galego” son o resultado dun traballo colectivo entre o Servizo de Normalización e os equipos de dinamización dos centros escolares públicos de Redondela. Dentro dos libros escollidos atópase os contos de Kalandraka cos cales aprenderlles palabras en galego; un libro dirixido aos pais e nais, didáctico, divertido, fácil de ler, no cal a través de anécdotas se tratan cuestións sobre a situación social da lingua galega e os beneficios da educación bilingüe.