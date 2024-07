El BNG de Pazos culpa al alcalde de falta de limpieza en el municipio

El BNG de Pazos de Borbén denunció a través de una nota de prensa la falta de limpieza y mantenimiento en Pazos, una situación que se deriva, según su concejal Xurxo Pardo Besadío, de la privatización del servicio por parte del gobierno local “derivando más recursos públicos a empresas en lugar de reforzar la brigada municipal”.

Besadío señala al alcalde Luciano Otero, de Alternativa Veciñal, por el “abandono de parques e zonas deportivas, con equipamentos en mal estado, con silvas e maleza por todas partes e importantes deficiencias na recollida do lixo”. El portavoz del BNG lamenta que el Concello pague “até 75 euros a hora á empresa do asesor do alcalde pola limpeza de camiños mentres moitas zonas seguen sen rozar desde o ano pasado”.