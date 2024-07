Camilo bate récords: se saca el título de la ESO en un mes

Camilo Cancela es el vivo ejemplo de que, si quieres, puedes, y es que, a sus 53 años, este coruñés, afincado en Porriño hasta hace poco, se ha sacado el título de la ESO en solo un mes a través del Aula de la UNED de Porriño. Aunque no era su objetivo inicial prepararse los exámenes en tiempo récord, una vez que se enteró de que solo tenía 30 días para hacerlo decidió aceptar el reto. “Soy una persona acostumbrada a que cuando se va a la guerra, se va a por todas”, comenta Camilo, que finalmente ganó la contienda en una única batalla.

Camilo, que dejó los estudios a los 16 años, es técnico de telecomunicaciones. Lleva toda su vida trabajando este ámbito y en el de la electrónica, por eso quería transformar esa experiencia laboral en una titulación específica, pero para ello necesitaba tener la ESO. Fue lo que lo animó a sacarse el título de la ESO, que en la UNED de Porriño es posible gracias a un curso para adultos. Cuando se anotó, pensó que lo hacía al curso completo, que tiene una duración de siete meses, pero, para su sorpresa, el curso ya había acabado y a lo que se inscribió fue a la recuperación.

Aunque inicialmente pensó en tomárselo como una toma de contacto, en cuanto salió de la primera clase decidió ir a por todas y “dar lo mejor de mí”. Cogió los días libres que tenía en el trabajo y exprimió hasta el último segundo antes de los exámenes. Al principio no fue fácil, y es que, aunque dice ser una persona de mucho libro, estaba algo desentrenado en el estudio. “Cada persona tiene sus métodos, pero yo creo que, si durante diecinueve siglos se estudió con papel y lápiz y llegamos hasta donde estamos, algo habremos hecho bien”, dice Camilo, renegando de los nuevos métodos digitales de estudio.

“A mí me sirve tomar apuntes; el cerebro cuando escribes está receptivo, no está distraído y la grabación es más profunda”, insiste el alumno, reconociendo la gran ayuda y apoyo que tuvo por parte de las profesoras de la UNED. “Centraron las clases en mí y en lo que necesitaba; sin ellas no hubiera logrado esto”, confiesa Camilo; mientras que Mar Pumarega, profesora de la UNED, dice que vio la capacidad y el esfuerzo de Camilo desde el minuto uno. Por ello, además de las vías de comunicación habituales, Mar creó un grupo específico de WhatsApp para enviar contenido, ejercicios y resolver dudas.

Matemáticas fue la asignatura que más atragantada tenía el técnico en telecomunicaciones. “Sabía que si aprobaba matemáticas, podría con el resto”, recuerda Camilo, siempre consciente tanto de sus limitaciones como de sus capacidades. La noche anterior al examen se la pasó entera estudiando matemáticas. Con mucho café para digerir tanto número, llegó al examen sin dormir y sacó un 5.

Cuando salieron el resto de notas y supo que había conseguido sacar el título de la ESO en solo un mes, el teléfono no dejó de sonar. “Me decían que era la revolución de la UNED de Pontevedra, que nadie había hecho algo así, que había batido un récord”, recuerda Camino, que aunque es una persona celosa de su intimidad, ha accedido a contar su experiencia para animar a otras personas a seguir formándose, tengan la edad que tengan. “Quiero que lo vean y digan, si él pudo, yo también puedo”, concluye el recién graduado en ESO, apuntando, eso sí, que “sin esfuerzo no hay resultado”. “A veces necesitamos un empujón, más que una palmadita en la espalda”, valora Camilo, que le ha cogido gusto al estudio y dice estar “en una inercia positiva que hay que aprovechar. No voy a dejar parar esta rueda, voy a seguir estudiando”.