La Feira do Viño do Rosal contará con más horas de ocio y actividades vinícolas

Tan solo queda una semana para que arranque una nueva edición de la Feira do Viño do Rosal, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de julio en la Plaza do Calvario. La feria de este año contará con múltiples novedades como el aumento de actividades de ocio o la oferta de dos catas de vino, todo para que los asistentes puedan disfrutar de tres días de propuestas para todos los públicos.

En el día de ayer, el Lagar en Eiras en O Rosal acogió la presentación de la feria y en el acto estuvieron presentes autoridades como la alcaldesa del Concello do Rosal, Ánxela Fernández, el concelleiro de Turismo, José Carlos Martínez, el director de Adegas Valmiñor y presidente de la Cofradía dos Cabaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez y representantes de las nueve bodegas que participarán.

El evento está marcado como Fiesta de Interés Turístico y conlleva una gran labor por parte de la organización, que busca mostrar las mejores propuestas de cada una de las bodegas participantes y que han logrado llevar al vino de O Rosal a exportar a más de 70 países.

La alcaldesa rosaleira, Ánxela Fernández, destacaba esta nueva edición por su “innovación”, ya que será el año en el que los asistentes puedan disfrutar de más horas de ocio y actividades enológicas de toda su historia.

En la presentación del evento, también intervino el presidente de la Cofradía de Cabaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez, que anunciaba que el pregón de este año estará a cargo de Fernando Gurucharri, miembro de la Junta Directiva de la Unión Española de Catadores y referente en el ámbito vinícola con una larga carrera y preparación.

Carlos Gómez también quiso sumarse al reconocimiento al trabajo realizado por las bodegas que participarán el próximo fin de semana en la feria y destacó “la unión” que hay entre ellas, poniendo en valor “el prestigio y la calidad” de su vino.

Conciertos y autobuses

La próxima Feria del Vino da un paso hacia la “profesionalización”, pero sin olvidar su objetivo de crear un ambiente donde todos puedan disfrutar del evento. De esta forma, los asistentes podrán gozar, durante el fin de semana, de actuaciones musicales como los conciertos de La Patrulla, Os Revenidos, El Síndrome de Penny Lane o Helen & Shana, además de juegos, actividades vinícolas y espectáculos.

Este año se pondrá a disposición de los asistentes buses para llegar al lugar del evento con dos rutas diferentes, una circular por O Rosal con un precio de 2,5 euros y otra que pasará por las demás localidades de la comarca como Tui o Tomiño con un coste de 3 euros.

La presentación finalizó con un brindis entre autoridades y representantes de las bodegas participantes, que animan a todo el mundo a disfrutar del evento a partir del día 12.

Suscríbete para seguir leyendo