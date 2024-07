Carlos Pajares e María Jesús Lago reciben en Soutomaior os premios Lois Peña Novo

O Patio de Armas do Castelo de Soutomaior acolleu onte á tarde a entrega dos 28º Premios Lois Peña Novo, que recoñecen o traballo a prol da lingua e da cultura galegas, celebrando o compromiso de persoas e institucións que contribúen ao seu desenvolvemento e preservación. O xurado desta convocatoria dos Premios Lois Peña Novo outorgou os galardóns ao Concello de Carballo, á traballadora social María Jesús Lago Vilaboa e ao científico Carlos Pajares Vales, destacando o seu traballo na defensa da lingua e da cultura galegas.

O Concello de Carballo recibiu o galardón pola súa firme aposta durante máis de 20 anos pola dinamización lingüística, desenvolvendo accións que animan tanto á cidadanía como aos funcionarios no uso do galego, converténdose nun exemplo de compromiso institucional coa lingua galega.

María Jesús Lago Vilaboa, xefa de servizo de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo, foi recoñecida por ser pioneira e defensora do uso do galego no ámbito sanitario.

Carlos Pajares Vales, investigador emérito e asesor da Unión Europea en plans de estudo de Física, é fundador do Instituto Galego de Altas Enerxías e ex-reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Foi recoñecido por introducir o galego na universidade e promover a creación das tres universidades que existen en Galicia hoxe, mantendo unha traxectoria vital e profesional de alto nivel científico.