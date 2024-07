La atleta tudense Dayana Álvarez se cuelga la medalla de plata en un trail en Picos de Europa

La tudense Dayana Álvarez se ha colgado la medalla de plata en la GTPE Picos de Europa, una carrera de montaña con salida en Benia de Onís (Asturias), que recorre el macizo occidental. La atleta tudense completó los 35 kilómetros de la prueba en 4 horas, 55 minutos y 12 segundos, solo por detrás de la alemana Kerstin Engelmann-Pilger, en la categoría femenina.

“Era la primera vez que estaba por aquí y en un carrerón como este; estoy muy agradecida por toda la gente que me iba animando en todo momento. La carrera estaba muy complicada, pero toda aquella gente en lo más alto de los Picos de Europa te hacían sacar fuerzas de donde no las tenías, una experiencia increíble y que me deja un buen sabor de boca para querer estar ahí otra vez”, comenta Dayana tras quedar segunda en una prueba referente internacionalmente, en la que participaron atletas de más de 35 nacionalidades y que cuenta con un desnivel aproximado de 4.400 metros acumulados.