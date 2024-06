Arévalo: “La Fiesta de la Rosa se va a seguir celebrando en el Pazo de Mos”

La Fiesta de la Rosa centró buena parte del debate del pleno ordinario del mes de junio en Mos, con sendas mociones presentadas por el PSOE y BNG para reclamar que los actos institucionales de la fiesta local de Mos vuelvan a celebrarse en Petelos en futuras ediciones. Ambas mociones fueron rechazadas con los votos en contra del PP, que gobierna en mayoría y que explicó que el nuevo emplazamiento de la fiesta, en el entorno del Pazo de Mos, había sido una “decisión pensada siempre en el progreso del municipio”. “La fiesta se va a seguir haciendo en el Pazo de Mos”, anunció la alcaldesa, Nidia Arévalo.

Un centenar de vecinos y vecinas de Petelos se reunieron el pasado 13 de junio en la plaza del Concello de Mos para celebrar su propia versión de la Fiesta de la Rosa, en señal de desacuerdo con la decisión del gobierno local de trasladar el acto institucional al entorno del Pazo de Mos. / D.P.

Aunque las mociones obedecían al mismo asunto, BNG y PSOE las presentaron por separado. La primera que se debatió fue la de los nacionalistas, que reprocharon que el cambio de ubicación respondía a una decisión “unilateral” del gobierno local, en base a “argumentos peregrinos”. “Debería haberse sometido a pleno”, valoró el portavoz del Bloque, Gustavo Barcia, que propuso el entorno del multiusos como posible ubicación de la fiesta, que durante 50 ediciones se celebró en la plaza del Concello.

El PSOE también apuntó al entorno del multiusos como posible emplazamiento de la fiesta en el futuro y, además de criticar la celebración del evento en el Pazo de Mos, también tildó de “decisión desafortunada” la creación de la Orden de los Defensores de la Rosa. “Aprobaron los nombres de los galardonados sin consultar a la oposición”, reprochó la socialista Victoria Alonso.

Campamento infantil

La concejala de Cultura, Sara Cebreiro, tachó los argumentos de la oposición de “política barata”. “Vieron algo de malestar en el vecindario y se subieron al carro”, dijo Cebreiro sobre el cambio de ubicación, gracias al cual pudieron organizar un campamento gratuito infantil para facilitar la conciliación de las familias que ese día, festivo local, trabajan fuera del municipio. A este campamento asistieron más de 200 niños y niñas, “llenamos 500 sillas, las mujeres rurales vendieron toda la empanada y no hubo problemas para aparcar”, defendió la concejala de Cultura, acusando a la oposición de “no querer que la fiesta crezca”.

Por su parte, la alcaldesa, Nidia Arévalo, dijo sentir un “respeto profundo por Petelos” y enumeró todas las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno local en la parroquia. “Los vecinos de Petelos tienen que entender que esto es lo mejor”, dijo Arévalo en relación al cambio de ubicación de la fiesta, una decisión difícil, dijo, pero de la que está “orgullosa”. “Tomar decisiones es difícil, pero con el gobierno fuerte que tengo, estoy segura de que no nos vamos a equivocar y no os vamos a defraudar”, concluyó la alcaldesa, no sin antes lamentar el posicionamiento de PSOE y BNG. “Lo único que les importa es atacarme a mí”, acusó Arévalo.

