La oposición de Salceda impide prorrogar el contrato del SAF con una revisión de precios

La oposición de Salceda rechazó ayer la prórroga del contrato del Servizo de Axuda no Fogar tras el acuerdo económico al que llegó el gobierno de Movemento Salceda (MS) con la empresa adjudicataria, consistente en una subida del precio por hora a 18,7 euros+IVA desde septiembre a diciembre de este año, el pago del salario pendiente por parte de la empresa desde la misma fecha y una revisión de los precios según el IPC de 2024 con la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (según la ley pendiente de aprobación) a partir de 2025. Dicho acuerdo establecido horas antes del pleno pretendía mejorar la situación laboral de las trabajadoras del SAF, que llevan tiempo manifestando que la empresa no paga los salarios. Con los votos en contra del PP, PSOE y BNG, el Concello deberá prorrogar igualmente el servicio, cuyo contrato finalizará el próximo 31 de agosto, pero sin esa actualización de precios.

Los grupos de la oposición coincidieron en apuntar que la única manera de solucionar la situación laboral de las empleadas del SAF sería elaborar unos nuevos pliegos y sacar nuevamente a concurso la concesión del servicio. Es por ello que criticaron al gobierno local por no haber iniciado la redacción de los pliegos para poder licitar el servicio antes de recurrir a la prórroga. De la misma manera, reprocharon la tardanza del informe jurídico que daba luz verde a la revisión de precios, recibido también horas antes del pleno. “Esto es un parche que no tapa la herida”, lamentaron desde el PP.

"La empresa cumple"

El colectivo de trabajadoras del SAF tampoco estaba a favor de que el Concello prorrogara el contrato con la empresa; prórroga que tendría una duración de un año. No obstante, la alcaldesa, Loli Castiñeira, explicó que el Concello no tiene ningún informe que hable del incumplimiento del contrato por parte de la empresa. “El Concello no rescinde el contrato porque la empresa cumple con el Concello, otra cosa es que la empresa cumpla o no con las trabajadoras”, apuntó la regidora, destacando que, precisamente por eso, para tratar de solucionar la situación laboral del colectivo, se impulsaba esa subida del precio por hora y la revisión salarial según el IPC.

Los votos en contra de la oposición no sirven para frenar la prórroga del contrato con Sociser Galicia, que es la actual adjudicataria del SAF. Esta lleva desempeñando este servicio desde agosto de 2021, cuando ganó la concesión por tres años. Este período concluye el próximo 31 de agosto, pero, al no haber sacado a licitación el servicio, tendrá que seguir prestándolo forzosamente en las mismas condiciones que se establecieron en los pliegos de 2021 hasta que no haya una nueva empresa adjudicataria.

El PSOE inicia una nueva etapa con la marcha de Verónica Tourón El pleno ordinario de junio en Salceda sirvió también para que la portavoz del PSOE, Verónica Tourón, renunciase a su acta de concejala, tal y como ya había anunciado semanas antes a través de un comunicado. Su marcha se suma a la de Ángela Ledo, que también dejó su acta como edil del PSOE a principios de año por lo que el partido socialista renueva sus filas en la corporación salcedense. En sustitución de Ángela Ledo, ya tomó posesión en el anterior pleno Xurxo Gregorio; mientras que todavía está en el aire el nombre de la persona que remplazará a Verónica Tourón, si bien el siguiente de la lista es el vigués Javier Osorno, el que fuera jefe de gabinete de Tourón durante su etapa como alcaldesa, cuando compartió la Alcaldía con Loli Castiñeira (MS) durante la legislatura de 2019-2023. En su último pleno, Tourón, dijo que dejaba el acta por motivos personales, por un nuevo proyecto profesional y que “nunca buscó eternizarse en política”. En su discurso agradeció la confianza que depositó en ella su predecesora, Marina Cabaleiro, y el trabajo de los empleados municipales y de sus “compañeros de viaje”, Ángela Ledo y Rubén González. También se mostró “orgullosa de lo hecho como alcaldesa” y reivindicó “la política de los hechos”.

