Los cursos de memoria, risoterapia y taichí de Redondela se incrementaron hasta los 590 alumnos

La finca Tábata de Redondela acogió ayer una fiesta de fin de curso de las clases de memoria, risoterapia y taichí que organiza la Concejalía de Maiores a través del programa de Envellecemento Activo. Con respecto al año pasado se incrementó el número de participantes, con un total de 590 personas.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la concejala Pilar Martínez, agradecieron a todo el alumnado su participación en estos talleres que tienen como objetivo “previr o deterioro físico e cognitivo das persoas maiores e mellorar a súa calidade de vida”.

Otro grupo de alumnos con sus diplomas, ayer, en la finca Tábata. / FdV

Además de aumentar el número de participantes, también se ampliaron los grupos en todas las parroquias. En los cursos de memoria y risoterapia participaron cerca de 250 personas en catorce grupos repartidos por todo el municipio. En el caso de taichí fueron 340 los alumnos que asistieron a las clases. El objetivo era llegar “ao maior número posible de xente en todas as parroquias, para favorecer a participación de todas as persoas e evitar que tiveran que desprazarse”. Rivas calificó como un “éxito rotundo” este programa de Envellecemento Activo porque la respuesta tanto del alumnado como de los profesionales que imparten las clases “é moi positiva, e todos e todas teñen gañas de seguir con máis actividades de cara ao curso que vén”. La valoración que hicieron los participantes fue “moi boa, xa que non só melloran a nivel físico e mental, senón tamén nas súas relacións sociais”, señaló Pilar Martínez.

Los alumnos de los distintos cursos recogieron ayer sus diplomas de la mano de la alcaldesa y la edil, junto con suss maestros, y compartieron unos aperitivos elaborados por el alumnado de hostelería y cocina del Programa de Emprego de Redondela TIC III.