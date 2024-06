Varios colectivos vecinales expresan su rechazo al modelo territorial que plantea el PXOM

Siete colectivos pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios “San Simón” de Redondela protagonizaron ayer una concentración junto al multiusos de Redondela antes de la celebración del pleno para expresar su rechazo al modelo territorial que plantea el futuro PXOM que se encuentra en proceso de tramitación.

Con el lema “PXOM inxusto, as parroquias existimos”, los colectivos participantes –San Bernardo de Cedeira, Fonte do Allo da Nogueira-Viso, San Martiño de Vilar, Eidos de Quintela, Asociación Cultural Alén Nós, Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón y Veciñanza das Cardosas de Cedeira– consideran que el modelo por el que se inclina el plan de urbanismo “entende que Redondela só está formado por tres grandes núcleos, Chapela, centro urbano de Redondela e Cesantes, mantendo que o resto das parroquias xa están ben como están, e que nestes anos non se produciu unha demanda de crecemento”, según explican. Este planteamiento consideran que es erróneo puesto que las parroquias “dispoñen de moi pouco solo edificable , o que fai que se produza un aumento considerable da especulación”, una situación que ha provocado un incremento desproporcionado de los precios.

Otro de los temas que ponen de manifiesto es la falta de protección de la la Ensenada de San Simón como espacio natural. “Se o PXOM afecta significativamente á Ensenada de San Simón non debe aprobarse, e na documentación do Plan Xeral non se presenta a avaliación de repercusións na Rede Natura 2000”, subrayan.

En relación al patrimonio cultural del municipio, señalan que “detéctase a falta de inclusión no catálogo de máis de 300 elementos susceptibles de ser catalogados polo plan con maior ou menor grao de protección”.

Error en los límites

Además señalan que el PXOM también cuenta con errores en los limítes parroquiales, ya que en algunos casos “non se corresponden cos tradicionais coñecidos polos máis antigos dos seus moradores, nin co Plan Básico Autonómico e nin sequera co catastro”, indican.

Los siete colectivos que convocaron la protesta reclaman que se amplíe el suelo edificable en todas las parroquias, “pois a xustificación de falta de demanda de crecemento é falsa, xa que na área metropolitana esta demanda existe –sobre todo de vivenda unifamiliar– debido á dispoñibilidade de solo edificable, non concretándose en Redondela por falta do mesmo en combinación coa especulación de prezos no pouco solo existente”. Además señalan que el plan esta basado “nuns datos claramente desfasados polo tempo transcorrido entre o comezo do desenvolvemento e a súa aprobación inicial”.

Además advierten que no se recogen las traídas de aguas registradas en Augas de Galicia en el momento de la aprobación inicial del PXOM.

Suscríbete para seguir leyendo