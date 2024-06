El Círculo premia a los porriñeses del año

El Círculo Recreativo Cultural de O Porriño prepara su reconocimiento anual a los porriñeses y porriñesas destacados en diferentes disciplinas, o figuras vinculadas a esta institución en la comarca de A Louriña. El evento, los Premios Círculo, alcanza este año su trigésimo séptima edición y se celebrará el sábado 6 de julio.

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez; la escritora Clara do Roxo; el músico Álvaro Vieito; la científica Verónica Salgueiriño y el recientemente fallecido Julio Gilsanz son los homenajeados por el CRC de O Porriño este año.

Clara do Roxo. / D.P.

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, recibirá el Premio Círculo al Deporte. Claudio se inició como futbolista en el Porriño Industrial, para después dar el salto a las canteras del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con el que llegó a jugar en sus filiales. En su vuelta a Galicia jugó en las filiales del Pontevedra CF, CD Ourense, Coruxo FC y Porriño Industrial. En 2014 se retiró y comenzó su trayectoria como entrenador en el Porriño para luego dar el santo al club vigués, cuyo primer equipo entrena en la actualidad.

Álvaro Vieito / D.P.

Y del deporte a la música para reconocer la trayectoria de otro porriñés: Álvaro Vieito, considerado uno de los músicos de jazz más importantes de Galicia. Álvaro se formó en la prestigiosa New School University of New York for Jazz and Contemporary Music y acompañó en el escenario a algunos de los mejores músicos de jazz de España. Luego de 15 años peregrinando por los festivales de jazz más relevantes del mundo, fue reconocido por el International Jazz Meeting 2006 en Louisville (Kentucky-USA) y quedó finalista en el “Saio no Camiño 2008” con LobaLú. Ahora, en su Porriño natal, recibirá el Premio Círculo de la Música.

Verónica Salgueiriño. / D.P.

Por otro lado, el Premio Círculo a la Cultura será para la escritora Clara do Roxo, con una amplia trayectoria en la literatura gallega, tanto en la narrativa para adultos como en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, con títulos como “Sombras en el Ensanche”, “Actrices secundarias” o “A princesiña que conduciu unha locomotora”. Cuenta con más de quince reconocimientos literarios, al que sumará ahora este del Círculo Recreativo Cultural.

Julio Gilsanz. / D.P.

Otra de las galardonadas será la científica porriñesa Verónica Salgueiriño, que recogerá el Premio Círculo Mención Especial. Salgueiriño es catedrática de Física Aplicada en la Universidad de Vigo y lidera el grupo de investigación de Materiales Magnéticos. Su investigación se centra en la síntesis de nanomateriales, estudio de las propiedades magnéticas de nanopartículas y nanocristales y el desarrollo de nanoestructuras magnéticas para su uso en hipertermia y administración controlada de fármacos para luchas contra enfermedades como, por ejemplo, el cáncer.

Por último, el Premio Círculo Recordo recaerá a título póstumo en la figura de Julio Gilsanz, recientemente fallecido. “Gilsanz fue pieza fundamental para el auge del balonmano y ya posteriormente entrenador en O Porriño y Ponteareas”, recuerdan desde el CRC, indicando que, como entrenador “pasaron varias generaciones de jugadoras que lograron llegar a la división de honor”.

Los cinco premiados y premiadas recibirán este reconocimiento el próximo 6 de julio en una gala que se celebrará en las propias instalaciones del Círculo Recreativo Cultural, que este año cumplen 60 años desde su inauguración.

Suscríbete para seguir leyendo