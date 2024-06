El TSXG abre la puerta a que todas las fincas que asientan la Plisan sean indemnizables

Tras el informe del perito judicial que sí reconoce el aprovechamiento y “consiguiente beneficio industrial” para las fincas situadas fuera de la denominada QT3, propietarios de dichos terrenos presentaron recursos para ajustar el justiprecio que deberían recibir por la expropiación de su parcela. En uno de los casos, el TSXG determina que en lugar del valor nulo que el Jurado de Expropiaciones considero oportuno aplicar, debería ser de 1,34 euros por metro cuadrado. Al contar la finca con 1.650 metros cuadrados, el justiprecio debería ascender a los 2.211 euros. La cuantía no es especialmente elevada pero es que la clave del procedimiento no reside en la cuantía sino en los intereses de demora. Y es que la Sala fija fecha de aplicación de los oportunos intereses desde el 1 de septiembre 2004, casi veinte años que multiplicarán la cuantía que deberá recibir cada perjudicado en base a este nuevo criterio de fijación de los justiprecios de la expropiación. Esta sentencia, fechada a mayo, no era firme y contra la misma cabría recurso.