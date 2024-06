Bas critica la “parálisis” del Concello con 3,7 millones de facturas sin pagar

El portavoz del grupo municipal del PP de Redondela, Javier Bas, denunció ayer el “caos e a parálise” del gobierno local dirigido por la socialista Digna Rivas, que califica como la “peor xestión municipal da historia democrática”.

El edil popular justificó sus críticas al asegurar que existen facturas sin pagar por importe de 3,7 millones de euros y lamenta que la “errática xestión” del bipartito PSOE-AER “provocó a perda de subvencións, axudas, achegas e investimentos polo menos 2,4 millóns de euros, entre outras cuestións”.

Bas realizó un balance del año inicial del mandato, en el marco de una reunión de trabajo con su grupo municipal, y sostiene que este primer ejercicio del período 2023-2027 “foi bastante peor que os catro precedentes perpetrados por Digna Rivas e o seu executivo malia que semellaba moi difícil superar o desastre anterior”.

En este sentido, concretó que no se hicieron inversiones en ninguna área, “algo derivado da mala situación económica do Concello e da mala xestión, xa que nin sequera se presentou a Conta Xeral de 2022, o que impide solicitar subvencións á Xunta, e ademais porque o goberno local non é quen de conseguir achegas doutras administracións ata alcanzar o triste récord de ser o municipio da provincia con máis subvencións perdidas malia estar concedidas”, que cifra en al menos 2,4 millones de euros. Algunas de estas ayudas, según enumeró, serían los 500.000 euros de los fondos europeos Edusi, los 299.000 euros para el punto limpio, los 141.000 para el proyecto de reciclado y compostaje, los 50.000 de los fondos Agader para la mejora de caminos o los 1,4 millones para la reforma del mercado de abastos “que non se chegaron a outorgar por parte do Goberno de España tras a manipulación de sinaturas na memoria da solicitude”, puntualizó.