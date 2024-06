Los inolvidables cuarenta años de la coral polifónica de A Guarda

La iglesia parroquial de A Guarda acogió el pasado sábado la celebración de los cuarenta años de la agrupación coral polifónica de A Guarda. Así se cerró un ciclo de tres conciertos para conmemorar este aniversario. Con un público que llenó el recinto, nadie se quiso perder la cita. Por allí pasaron parte de la rondalla Antorcha, el coro Cantábile, la agrupación musical de A Guarda y la coral del club de la tercera edad y pensionistas del municipio.

Fue un concierto muy emotivo para la histórica coral, pues su última canción fue dirigida por la que fue su directora durante más de veinte años, Marisilda, que se llevó un fuerte aplauso por parte del público y un ramo de flores de parte de sus compañeros.

Además, se cantó el Cumpleaños feliz en honor al cuarenta aniversario de la coral. Para finalizar el concierto, todas las agrupaciones participantes se unieron para interpretar tres canciones. Tras las actuaciones, el alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, entregó un recuerdo a los participantes.

Preocupación por el futuro

El presidente de la agrupación coral polifónica de A Guarda, José María Salcidos, tuvo unas palabras valorando estos cuarenta años, recordando a quien la inició y mostrando su preocupación sobre el futuro de las corales, entidades clave para fomentar la cultura musical en los municipios.

Esta preocupación también la comparte Jorge Fernández, presidente del coro Cantábile. Precisamente él ejemplifica todo un recorrido por las corales, desde su infancia hasta el día de hoy, pero asegura que ahora hay dificultades por la falta de relevo generacional. A Guarda está intentando pelear para que estas agrupaciones tradicionales no se pierdan. Sin ir más lejos, se está organizando un nuevo coro infantil-juvenil impulsado por Avelino Ferreira. El objetivo es que niños y jóvenes muestren su interés por el ámbito musical desde edades tempranas para garantizar el futuro de las corales de A Guarda. No hay duda, no obstante, que esta música sigue despertando interés entre el público.