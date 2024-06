La extensión ponteareana de la UNED se ubicará en la Plaza Mayor en un mes

El Concello de Ponteareas apura las obras del edificio que albergará, en poco más de un mes, la extensión local de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), uno de los usos que se le dará al edificio de la Plaza Mayor por el actual ejecutivo municipal, con el propósito de convertir este espacio en un centro dinamizador del centro urbano generador de vida. El otro proyecto que se ubicará en este edificio es una Residencia de Artistas e Pensamento con la que el Concello de Ponteareas prevé becar a artistas de distintas disciplinas para trabajar sobre aspectos locales y comarcales.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, visitó ayer el edificio acompañada del subdirector de UNED Pontevedra, Alfonso Vázquez Reboredo, y de Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria, Actividades Culturales y UNED Sénior; además del concejal de Ensino, Ricardo González y de la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández.

Durante la visita, la alcaldesa otorgó a este edificio la capacidad de actuar “como dinamizador social y económico, completar la formación de la ciudadanía a cualquier edad y ser una plataforma de lanzamiento de nuevos talentos”. Informaron los representantes de la UNED que, en estos momentos, ya hay 170 personas participando en los diferentes cursos que se están impartiendo.

Las obras del edificio han costado 1,52 millones, 700.000 euros de fondos europeos

Este nuevo espacio beneficiará a toda la ciudadanía no solo de Ponteareas, también de la comarca que podrá participar en las acciones de formación ofrecidas por la UNED para todas las edades. En el encuentro, alcaldesa y responsables de la UNED adelantaron las posibles vías de colaboración que se pueden generar al conectar a creadores, formadores, alumnado y ciudadanía en general. La sede de la UNED y Residencia de Artistas promoverá además el empleo y la inserción laboral no solo por formar a las personas también por la contratación de docentes de la zona.

Multidisciplinar y gratuita

Sobre la Residencia de Artistas, la regidora adelantó que será multidisciplinar, de titularidad pública y de uso gratuito para las y los pensadores y creadores. “Un motor que impulse el estudio de múltiples disciplinas creativas, programando también iniciativas que centren estas investigaciones en el patrimonio material e inmaterial del ayuntamiento”. Destacó además que será la primera en la provincia de Pontevedra. “Queremos dar oportunidades y ofrecer un espacio para las personas que están comenzando, que podrán trabajar en sus proyectos asesoradas y acompañadas. Para poner en valor nuestro patrimonio material e inmaterial es necesario financiar y promover espacios en los que diferentes agentes culturales tengan la posibilidad de pensar y crear sobre él”, aseguró Castro.

Los usos que se dan al edificio están encajados en el Plan Edusi de la Comunidad Europea que financió las obras. Sobre esto, Silvia Fernández señala que en el mes de agosto el Ministerio dio luz verde a la propuesta realizada por el gobierno local “y no perder así los Fondos EDUSI que no tenían destino al no teniendo un presupuesto que se ajustara a la realidad del coste de las propuestas, como por ejemplo la que estaba diseñada para este edificio, una obra a la que le asignaron un coste inicial de 1.100.000 euros, más 250.000 euros de la compra del edificio y un gasto de 170.000 euros en equipamiento. Un total de 1.520.000 euros para lo cual solo tenían reservados 700.000 euros de fondos EDUSI”.

Suscríbete para seguir leyendo