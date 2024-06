La oficina del PXOM atendió más de 1.400 consultas en tres meses

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela cierra hoy su exposición pública después de permanecer tres meses a disposición de los vecinos para su análisis y presentación de alegaciones. El gobierno local, para facilitar las gestiones a los ciudadanos, abrió una oficina técnica de información que hasta ayer había atendido a 1.425 personas para ofrecerles asesoramiento, ayudarles en las consultas y tratar de resolver sus dudas. Este servicio todavía permanecerá abierto durante la jornada de hoy desde las 8.30 hasta las 14.30 horas.

El concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro. / FdV

El concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, destaca la complejidad del PXOM, lo que llevó a su departamento a realizar un gran esfuerzo “para poñer a disposición da veciñanza todos os recursos posibles e que coñezan o plan, que teñan toda a información e poidan facer as súas alegacións”. Con el objetivo de mejorar la información, se decidió ampliar a tres meses el plazo de exposición pública “que é o máximo que nos permite a Lei do Solo de Galicia, e fixemos un novo contrato para atender ao público na oficina técnica todos os días da semana”. Otra mejora fue la contratación de un visor digital en la página web del Concello, donde se pueden buscar las parcelas de todo el municipio “dun xeito cómodo e cun funcionamento sinxelo e intuitivo”.

Reuniones en las parroquias

También se realizaron reuniones informativas en todas las parroquias, cumpliendo así el compromiso realizado por la alcaldesa, Digna Rivas. Y también el equipo del gobierno local o el propio Cabaleiro como responsable de Urbanismo y edil del grupo socialista se reunieron con todos los colectivos que lo solicitaron.

Respecto al escaso desarrollo de suelo industrial que se contempla en el planeamiento, el concejal explica que el PXOM está condicionado por las directrices que establece la Xunta en la Lei do Solo de Galicia. También las propias características del municipio limitan el uso del territorio, “xa que Redondela presenta unha orografía moi irregular, con alternancia de elevacións e depresións do terreo, o que condiciona o seu desenvolvemento”. Otra particularidad del municipio es que tiene afecciones de numerosas infraestructuras como la autopista AP-9, las carreteras nacionales N-550, N-552 y N-555, el aeropuerto de Peinador y las líneas de ferrocarril. “Todos estes condicionantes cunha orografía complexa e as afeccións de múltiples infraestruturas impiden establecer grandes áreas industriais no municipio”, concluye Antonio Cabaleiro.

