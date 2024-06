“Os días afogados” pecha o ciclo de cine en galego de Redondela

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela pecha mañá sábado o ciclo de cine en galego, coa proxección do documental “Os días afogados”, dirixido por César Souto Vilanova e Luís Avilés. Será ás 20.30 horas no auditorio do Multiúsos da Xunqueira e as entradas están xa á venda a un prezo de 2 euros. O traballo recolle a construción do encoro de Lindoso (Portugal), que en 1992 alagou para sempre as aldeas ourensás de Aceredo e Buscalque.