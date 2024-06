El Concello de Baiona ordena el cierre de una asociación cultural por falta de licencia

El Ayuntamiento de Baiona ha ordenado el cierre cautelar de la asociación cultural 7º Onda de Baiona por carecer de licencia administrativa para ejercer actividades socioculturales en el local que tiene alquilado en el casco histórico. Una resolución firmada por el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, el día 14, advierte a la entidad de que se precintará el bajo, ubicado en el número 59 de la céntrica Rúa do Conde, en caso de que no cumpla con lo exigido. Al no poder utilizar el espacio, algunos de sus más de cien integrantes decidieron ayer reunirse en la calle a modo de protesta. Consideran que su actividad es privada y que el Concello ha precedido de manera “inconstitucional”. “Estase vulnerando o noso dereito fundamental de reunión e asociación”, denuncia el presidente del colectivo, Carlos Quinteiro.

Durante cuatro horas, de 18.00 a 22.00, su horario habitual, según aseguran, una docena de miembros de la asociación tocaron batukada y otros estilos musicales, como hacen en sus encuentros en el local que albergó varios establecimientos de hostelería en el pasado. Esos encuentros de improvisación musical han generado quejas en el vecindario por los ruidos. Y a raíz de esas denuncias, la Administración municipal abrió expediente y comprobó que 7ª Onda carecía de permisos para desarrollar actividades socioculturales.

"En Baiona o 80% dos bares non teñen licencia e péchannos a nós", reprocha Quinteiro

El expediente de restitución de la legalidad insta a tramitarlos para retomar la actividad e incorpora informes de la Guardia Civil y de la Policía Local tras acudir el espacio cultural al recibir llamadas de residentes en el entorno. Al menos en uno de ellos se hace constar que la visita se produce antes de las diez de la noche, hora límite según la ordenanza de convivencia ciudadana para hacer ruidos o causar molestias a los vecinos. En ello incide también el presidente de 7º Onda, que recalca que “todas as nosas actividades rematan antes das 23.00 horas, tal e como establece a normativa que regula os índices de emisión de ruído nas vivendas”.

Actividad privada

Recalca Carlos Quinteiro que la asociación no ha cometido ninguna infracción porque “tocamos de portas para dentro e non temos servicio de atención ao público, polo que coidamos que non precisamos de ningún permiso municipal”. Pone el acento además en la incongruencia de que “en Baiona o 80% dos bares non teñen licencia e péchannos a nós”.

Registrada oficialmente en 2018 aunque con actividades esporádicas en años anteriores, la asociación cultural 7ª Onda lleva dos años afincada en este punto del casco histórico baionés. Antes, sus miembros se reunían en otro local ubicado en las galerías de la calle Carabela La Pinta. Organizan proyecciones de cine y cursos, según explica el portavoz, y los jueves desarrollan las jam session que generaron las denuncias.

El alcalde explica que el colectivo debe tramitar la licencia y adaptar el local a “una serie de condiciones como aislamiento acústico, entre otras”, para ejercer sus actividades y evitar molestias a los vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo