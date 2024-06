Xosé Daniel Costas presenta poemario mañá en Gondomar

O local do Instituto de Esutdos Miñoráns acolle mañá venres 21 a presentación do libro “De costumes e agoiros do mar do norte” a cargo do seu autor, o poeta moañés Xosé Daniel Costas, gañador de premios como o Eusebio Lorenzo Baleirón ou o Novacaixagalicia con traballos anteriores. O acto terá lugar ás 20.00 horas e será conducido pola tamén poeta Marta Dacosta.