Baiona y Nigrán buscan 36 socorristas contra reloj

Vuelven las complicaciones en la contratación de socorristas para los turísticos concellos de Baiona y Nigrán, aunque las bajas temperaturas y lluvias de las últimas semanas no hayan permitido echarlos de menos en las playas miñoranas. Tras un verano de tranquilidad en 2023 con vigilantes desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el servicio de salvamento volverá a retrasarse al menos hasta el 1 de julio, y se extenderá hasta el 26 de septiembre, y también saldrá más caro a ambas arcas municipales.

La Xunta ha retirado este año la aportación anual de 26.000 euros para esta cuestión a las mancomunidades y la del Val Miñor es la administración a la que se adscribe la seguridad de los bañistas, igual que ocurre con el equipo de bomberos.

Los vigilantes prolongarán este año su actividad en las playas hasta el 26 de septiembre

La comunicación de la supresión de la ayuda “chegou tarde ademais”, denuncia el alcalde de Nigrán, Juan González. Por lo que los concellos miñoranos tuvieron poco tiempo para poner en marcha el proceso de contratación de socorristas que arrancó ayer mismo, a diez días del inicio de la temporada oficial de baño, con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los trámites se agilizan, dado que , al no contar con la aportación autonómica, la contratación no tiene que pasar por el Servicio Público de Emprego. Los aspirantes tienen tres días hábiles, hasta este lunes 24 incluido, para presentar la documentación ante Mancomunidade do Val Miñor. Pueden enviar un correo a mvalminor@baiona.gal para ello con una copia de la instancia a su disposición en la web del organismo comarcal.

Son 36 plazas a cubrir, 35 más un coordinador o coordinadora, los mismos que el año pasado, los que se espera integren la plantilla. El tribunal está organizado y está previsto que las pruebas teóricas y físicas se desarrollen la próxima semana, para que los primeros socorristas lleguen a los puestos de salvamento miñoranos el día 1 de julio.

Las pruebas teóricas y físicas se desarrollarán la próxima semana

El regidor nigranés espera completar la plantillla de nuevo este año, aunque haya que repetir la convocatoria y las pruebas en julio, como ha sucedido en los últimos veranos. “Coa cantidade de mozos que formamos nos cursos gratuitos en Nigrán xa temos un grupo de base para cubrir postos”, señala. El Concello de Baiona ha ofrecido también este año la formación necesaria a un grupo de jóvenes que podrían incorporarse también al servicio.

26.000 euros más que ponía la Xunta

Los ayuntamientos de Baiona y Nigrán asumen los 26.000 euros que ponía la Xunta este verano. La Mancomunidade do Val Miñor se hace cargo de la mayor parte de l montante. El servicio de socorrismo cuesta en total 224.969,44€ euros. Hasta este año, los dos ayuntamientos costeros aportaban un plus, al encontrarse las playas en su territorio, de cerca de 70.000 euros. Esa cantidad asciende ahora a 84.957,89 euros.

González espera que la retirada de la ayuda por parte del Gobierno gallego haya sido puntual por un error administrativo “e podamos recuperala o ano que vén”.

Suscríbete para seguir leyendo