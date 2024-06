Vilar de Infesta reclama que se frene la ampliación de los polígonos industriales

Cinco colectivos de la parroquia redondelana de Vilar de Infesta se han unido para presentar una alegación conjunta al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que se encuentra en fase de exposición pública hasta el próximo día 21, en la que expresan que el documento urbanístico resulta “completamente insuficiente al non ten en conta a realidade da parroquia e non aportar absolutamente nada que permita un desenrolo sostible da mesma”. Además piden que se frene el crecimiento de los polígonos industriales en esta zona, se mejoren las dotaciones y se amplíen los núcleos residenciales, además de dinamizar las comunicaciones en la parroquia.

El escrito, firmado por la asociación de vecinos San Martiño, la Comunidade de Augas, la Asociación Cultural, la Comunidade de Montes y la ANPA del colegio Porto Cabeiro, Vilar, advierte que los límites cartográficos reflejados no se corresponden con los reales de la parroquia, ya que las lindes con Vigo y Mos aparecen desplazadas lo que provoca que varias casas y bienes culturales queden fuera del término municipal de Redondela, y ponen como ejemplo el miliario de Vilar, que según el PXOM aparece en Mos, por lo que reclaman que se corrijan.

Otra de las cuestiones en las que no están de acuerdo es que el planeamiento contempla tres polígonos industriales en Vilar, lo que incrementará las afecciones en una parroquia ya muy condicionada para su desarrollo por la red de infraestructuras que soportar, entre las que destaca el aeropuerto de Peinador.

El primero de estos polígonos, la parte occidental de Pena-Millarada, consideran que no tiene sentido, “xa que está situado nunha zona de fortes pendentes, próximo ós manantiais de augas e do colexio Porto Cabeiro”.Para la ejecución de esta área industrial sería necesario la creación de “accesos e a destrución completa de la ladeira do monte”.

Reclaman que se corrija la ubicación del miliario, que el PXOM sitúa en Mos

El segundo se sitúa en la parte oriental de Pena-Millarada en una zona con casas ya existentes, “sendo a única solución proposta polo PXOM a absorción desas vivendas no polígono cando, por contra, no Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais Galegas, este polígono deixa fora a zona de casas”.

El tercero corresponde al parque empresarial de Louredo, situado principalmente en Mos pero que se adentra en terrenos de Vilar “moi preto ó maior núcleo rural da parroquia”.

Otra de sus críticas apuntan a que el PXOM recoge el futuro plan director del aeropuerto que aumentará su superficie, afectando directamente a unas 35 viviendas, a varios manantiales e incluso al trazado de la N-555 sin ningún tipo de compensación.

