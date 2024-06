Salvaterra abre el plazo para adjudicar puestos de comida de las fiestas

Salvaterra abre hoy el plazo para presentar las solicitudes para los puestos de comida y bebida para las fiestas O Son da Muralla, Imos de guateque, Festa do Viño do Condado do Tea y Festa do Viño Espumoso. Los puestos que salen a concurso son de bar, embutidos, venta de marisco, asado, churrasco, pulpo, filloas, jamón, tapas, postres, productos gourmet y pizzas. El plazo rematará el 27 de junio y la documentación está disponible en la sede electrónica del Concello.