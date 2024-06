El Nigranjazz llega a la mayoría de edad con lo mejor de Europa

Consolidado como festival de referencia en toda Galicia el Nigranjazz celebra la mayoría de edad. La décimo octava edición se desarrollará del 25 al 27 de julio con una selección de los músicos europeos más prestigiosos del momento, entre ellos, varios gallegos y algunos considerados “niños prodigio” del jazz por sus triunfos a su corta edad.

El pintoresco escenario del estuario de A Foz volverá a ser epicentro de la élite de este estilo musical el viernes 26 con las saxofonistas Kika Sprangers e Irene Reig, lideresa del quinteto internacional Alto for Two. Ellas abrirán esta décimo octava edición del festival precedidas del trío del pianista vigués y residente en Chicago Sergio de Miguel, graduado en Berklee y reconocido a los 20 años entre los más destacados músicos del jazz de EE UU.

El sábado 27, el guitarrista nacido en Ourense y formado en Amsterdam Martín Verde abrirá la noche con su quinteto para dar paso al cuarteto de los jóvenes catalanes Camil Arcarazo (guitarra) y Marçal Perramon (saxo), otras grandes promesas que comenzaron de niños y que, con menos de 25 años, están considerados entre los mejores de Europa tras haberse formado ambos en el Jazz Campus de Basilea, en Suiza.

Como novedad, el prestigioso pianista vigués Yago Vázquez, habitual en la escena del jazz neoyorquino, ofrecerá una jam session el jueves 25 de julio en el Malbar Pénjamo de Patos, acompañado por el prestigioso saxofonista redondelano Fernand Sánchez. Otras dos jam session cerrarán las dos noches del festival en A Foz, abiertas a los nuevos talentos de la escena gallega.

No faltará tampoco este año la tradicional clase magistral patrocinada por la Fundación Mayeusis para todos los músicos que deseen formarse y será a cargo de Algo for Two l 26 de julio en el auditorio municipal.

Muestra de carteles

El certamen fue presentado ayer en la fábrica de cervezas Banda en Porto do Molle, marca local que, un año más, colabora con el festival junto con la Diputación de Pontevedra. Será allí donde se mostrarán durante todo el mes de julio los carteles de las dieciocho ediciones del Nigranjazz, los tres primeros del fallecido diseñador Quin Alborés, impulsor del festival a cuya memoria se dedica cada año el concurso de carteles. El de este año ha sido obra del burgalés Diego Gil, premiado en eventos como el 24 è Menorca Jazz Festival o la XXVII Mostra Jazz Tortosa.

“Cremos que desde Nigrán estamos a contribuír a que exista esta grandísima canteira de músicos galegos que se iniciaron aquí como público, que despois se subiron ao noso escenario e que agora conforman a elite do jazz europeo”, subraya el alcalde, Juan González.

“O nivel de músicos novos que están xurdindo nos últimos anos en Europa é brutal. E Galicia tamén ten a súa cota de excelentes músicos neste novo renacemento do jazz en Europa. Músicos, si, que teñen que emigrar a Europa ou a EE UU non só para formarse senón para poder para vivir decentemente da súa música. Por iso o Nigranjazz quere ofrecerlles o seu gran escenario e darlles visibilidade”, señala el director artístico del certamen, Felipe Villar.

