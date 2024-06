O ciclo de cine galego de Redondela proxecta o filme “As bestas”

O ciclo de cine galego que organiza o Servizo de Normalización Lingüística de Redondela proxecta hoxe o filme “As bestas” ás 20.30 horas no auditorio da Xunqueira. A longametraxe de Rodrigo Sorogoyen, do ano 2022 e gañadora de nove premios Goya, relata a historia de Antoine e Olga, unha parella francesa que se instalada nunha aldea do interior de Galicia. Un conflito cos seus veciños, os irmáns Anta, fará que a tensión creza na aldea até alcanzar un punto de non retorno.