Saen á luz documentos medievais das parroquias de Baiona e Donas en galego

Pergamiños en galego sobre foros, vendas e doazóns aos clérigos da igrexa de Santa María de Baiona dos séculos XIII ao XVI foron recollidos no Arquivo Diocesano de Tui polo escritor e editor Xulián Maure para o libro “Documentos medievais de Santa María de Baiona (1274-1531)”. O profesor Víctor Rodríguez Muñiz fixo tamén un estudo histórico dos índices atroponímicos e toponímicos da colección diplomática medieval de dúas abadías da comarca, titulado “Os mosteiros de Santa María de Tomiño e Santa Baia de Donas na Idade Media. Estudo Histórico e colección documental”. O Consello da Cultura Galega vén de publicar estes dous traballos e a súa presidenta, Rosario Álvarez, presentaráos hoxe no local do Instituto de Estudos Miñoráns, en Gondomar ás 20.00 horas, acompañada dos autores.

Son dúas novas publicacións que permiten afondar no coñecemento da lingua galega medieval e forman parte da colección Gallaeciae Monumenta Historica, un proxecto que pretende preservar o patrimonio documental nun soporte actualizado.Son textos que percorren todo o abano temático e que dan conta da vida privada, do intercambio mercantil, da sucesión patrimonial, da actuación da xustiza, do exercicio do poder..., e que tamén se caracterizan por una pluralidade lingüística.

Evolución da lingua

O traballo de Xulián Maure inclúe 55 textos galegos que transmiten aspectos da historia da nosa lingua: desde o uso do “ñ “e do “ll” en 1274 ata a perda do galego notarial en 1522. Estes documentos estiveron ata 1976 arquivados na propia igrexa de Baiona e hoxe gárdanse en Tui. Nalgúns dos documentos constátanse as relacións de poder entre a igrexa de Santa María de Baiona, o mosteiro de Santa María de Oia e o Concello de Baiona,

O libro de Rodríguez Muñiz amosa os paralelismos entre os dous mosteiros fundados en datas próximas, desaparecido o de Donas, na súa evolución ao mando dunha única abadesa ata o seu final. A publicación en papel ofrece detalles sobre todo iso e vai acompañada dun CD no que se reproduce a colección documental. Son 68 documentos referentes a estes dous cenobios, datados entre o século XII e os inicios da centuria do XVI. Falan da historia de ambos os mosteiros e refiren a configuración destas dúas casas bieitas no que respecta á súa comunidade e ao seu dominio, con notables intereses en terras de Portugal.