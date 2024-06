Alén Nós reclama incluir en el PXOM casi 300 bienes patrimoniales sin catalogar

La asociación cultural Alén Nós ha constatado que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela, actualmente en periodo de exposición pública, ha dejado sin catalogar casi 300 elementos del patrimonio cultural en todo el municipio. Algunos de ellos muy relevantes, como puede ser el pazo de Torre Cedeira, el miliario de Santiaguiño de Antas, la mámoa de Chan Da Cruz, varios conjuntos de petroglifos o el antiguo viaducto ferroviario de piedra con diez arcos que une las parroquias de Negros y Saxamonde.

Andrés Laxe, Gonzalo Balo y Xosé Couñago, ayer, presentan la alegación. / ANTONIO PINACHO

El colectivo cultural presentó ayer una alegación al planeamiento urbanístico en la que describen con detalle cada uno de los elementos patrimoniales clasificados por su tipología: arqueológicos, edificios singulares, infraestructuras, cementerios, fuentes y lavaderos, elementos etnográficos y palomares. Se trata del resultado de un minucioso trabajo de documentación realizado con la colaboración del historiador Xosé Couñago, con el que se pretende que todos estos elementos del patrimonio se incluyan en el futuro PXOM para garantizar así su protección.

Fallo técnico

Según explicó ayer el portavoz de Alén Nós, Andrés Laxe, que estuvo acompañado por Gonzalo Balo y el propio Couñago, la asociación cultural se vio obligada a realizar esta alegación al constatar que el plan de ordenación tenía importantes carencias ya que no referenciaba numerosos elementos del patrimonio redondelano. Algunos tan destacados como los citados anteriormente, como el pazo, el viaducto, el miliario o las mámoas, que tiene difícil explicación que no se incluyeran. “Posiblemente por un fallo técnico do equipo redactor debido ao elevado patrimonio que existe en Redondela”, justificó Laxe, que confía en que se atienda la alegación presentada y se corrija estas omisiones en el futuro documento urbanístico.

Por su parte, Xosé Couñago insistió en la necesidad de que todos los elementos incluidos en la alegación sean catalogados “como xeito de protexelos contra posibles agresións, porque se hai elementos do patrimonio cultural que non son recollidos arriscámonos a que desaparezan ao non haber constancia da súa existencia”, puntualiza.

Otros elementos incluidos en el alegato son el camino tradicional de A Peneda, el cementerio protestante de Trasmañó, el monumento o posible leguario de A Pantalla, la Casa O Convento de Agrelo –hoy escuela hípica La Muralla–, la finca de O Carballo das Cen Polas de Reboreda, la Casona da Torre o el edificio modernista del antiguo café Royalty, además de 142 fuentes y 53 lavaderos.

Suscríbete para seguir leyendo