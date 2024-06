Proyecto Gato pide auxilio

“Ayer entró uno de Vilanova de Cerveira, anteayer otro de Valença, el día antes de Tui, de Salceda, vienen desde A Cañiza, Crecente, incluso desde Ourense...”. El único refugio felino de Pontevedra está en Prado, en la parroquia gondomareña de Morgadáns, y atiende llamadas de toda la provincia, de la vecina ourensana y de parte del extranjero. Cada vez son más las que reciben desde el otro lado de la frontera por animales abandonados, atropellados, heridos, depositados en contenedores...Superan ya los 300 acogidos y el trabajo se multiplica especialmente en esta época del año. “Estamos desbordados, estamos ahogados”, clama Fátima Lago, el alma máter de la asociación.

La primavera es temporada punta. “Las gatas paren ahora, hay muchas camadas y empiezan a aparecer gatos en cajas de cartón y contenedores, hay animales enfermos por todas las esquinas y los avisos de disparan porque con el buen tiempo la gente sale mucho más a la calle y los ve”, explica.

Registran una media de veinte avisos al día de toda el área metropolitana y cada vez desde más lejos. A veces son los ciudadanos que se encuentran con algún minino en malas condiciones los que los llevan hasta el albergue, pero son muchas más las que se desplaza alguno de los más de treinta voluntarios de Proyecto Gato a recogerlos, sobre todo cuando se complica la captura.

En la parcela de Prado, de más de 20.000 metros cuadrados, hay espacio para todos los inquilinos e incluso más. Llevan cuatro años instalados allí y se encuentran cómodos. “Tenemos un sitio digno y en condiciones y la gente piensa que por tener un sitio mejor podemos recoger a todos los animales del mundo”, lamenta la portavoz.

Leia Ratia, una de las voluntarias de Proyecto Gato, da de comer a varios felinos acogidos. / Pablo Hernández Gamarra

No es así, porque faltan recursos. El trabajo de Proyecto Gato no se limita a guardar y alimentar a los animales. “No somos una perrera”, deja claro Fátima Lago. No se rinden con ninguno de sus acogidos, por muy enfermo que esté. “Gastamos mucho en farmacia y veterinarios, no somos una protectora que eutanasia a la mínima, invertimos en quimioterapia y en tratamientos caros que a veces vienen de fuera. La media mensual en analíticas ronda los 600 euros y la de este mes, con tantos animales, pasó de 1.400”, relata.

Exposición en Gondomar

Los gastos anuales de la entidad superan los 180.000 euros, calcula Fátima. Los 330 socios cubren parte con sus cuotas trimestrales y fundaciones animalistas de Holanda, Alemania y Reino Unido también aportan parte del presupuesto, que complementan con la recaudación en eventos como la Reconquista o la Brincadeira, o con actividades como la que inauguran hoy a las 20.00 en el centro neural de Gondomar, junto a la Jefatura de la Policía Local Se trata de una muestra de treinta fotografías de los felinos realizadas por un grupo de voluntarios del refugio. La exposición se titula “Rabuñadas” y las imágenes están a la venta por 15 euros, por 6 la copia digital, para colaborar con la asociación. Podrá visitarse en horario de mañana y tarde hasta el día 27.

Tampoco sobran las manos en el albergue felino. Son una treintena las personas que se turnan para realizar tareas de limpieza y dar cuidados y medicaciones. Hay que llevarlos también al veterinario para analíticas, tratamientos...

Ley de Bienestar Animal

Cada vez son más los ayuntamientos que les solicitan ayuda para cumplir con la ley de Bienestar Animal que los obliga a castrar a los gatos callejeros. Una cuestión que les preocupa porque “muchas veces las intervenciones se hacen de cualquier manera. No vale con castrar a las gatas y tirarlas a la calle al día siguiente cuando tiene que pasar un postoperatorio. Nosotros tenemos a los machos un día de reposo y a las hembras, cinco. Hay que controlar las cicatrices y darles antibióticos, si van a la calle enferman”, advierte Lago.

