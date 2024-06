La obra prevista en el Templo Votivo será una antesala de una futura restauración

“Non se trata dunha intervención global con capacidade de abordar todas as problemáticas presentes no Templo Votivo”, reza el proyecto que la Consellería de Cultura ha sacado a concurso hace dos semanas por 361.682,31 euros para reparar las deficiencias. Así lo desveló ayer el gobierno municipal de Nigrán, que otorgó la licencia de obra a la Dirección Xeral de Patrimonio para ejecutar un proyecto que, según el alcalde, Juan González, “se entende como unha primeira fase de actuación, destinada a establecer as pautas que guiarán a restauración completa do edificio”.

La obra que la Xunta espera acometer después del verano ha sido diseñada sobre el informe de 2023 de Rodríguez+Pinos Arquitectos y contempla el saneado, limpieza y sustitución del rejuntado de la fachada principal y de la torre del campanario, así como la reposición de las carpinterías de la citada torre y del balcón del coro.

No se incluyen todavía reparaciones que indica el informe de lesiones como la de la cubierta y las estructuras de hormigón dañadas por la corrosión del acero, las obras destinadas a recuperar la impermeabilidad de los muros de fábrica o la incorporación de ventilación.

El regidor reclama a la Xunta “unha segunda fase que interveña nos problemas de pingueiras e humidade da cuberta e na propia estrutura”. “Temos a sorte de contar en Nigrán cunha das obras máis fermosas da arquitectura do século XX en Galicia e debe ser coidada como tal, é un dos bens patrimoniais máis icónicos do municipio e mesmo de Galicia e, paradoxicamente, é o que está máis en perigo”, lamenta.