Los hosteleros de Redondela cifran en 50.000 euros las pérdidas por el apagón en las Festas da Coca

El Concello de Redondela anunció ayer que el Campo da Feira contará con un nuevo transformador la próxima semana para sustituir el que se incendió el pasado 31 de mayo, tal como se comprometió la compañía eléctrica. La alcaldesa, Digna Rivas, explicó que las causas de la avería aún no están definidas y este viernes mantendrá una reunión con responsables de la empresa eléctrica junto a los técnicos municipales para abordar esta cuestión. La regidora también solicitará a la compañía “unha revisión de todos os equipos e transformadores do Concello para asegurar que están en boas condicións e garantir que un suceso destas características non se repita”.

En todo caso, Rivas valora “a celeridade” con la que se resolvió esta grave incidencia ya que “desde o primeiro minuto puxéronse a traballar todos os medios dispoñibles, tanto para reparar a avaría como para preservar a seguridade das persoas que se atopaban na zona pola celebración da Festa da Coca”. Por otra parte desde el Concello se ofrece información y asesoramiento tanto la particulares como a empresarios afectados para las reclamaciones que estimen oportunas ante la compañía eléctrica y ante las entidades aseguradoras.