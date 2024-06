Rapaces de Baiona amosan “Versos a MARes” no Concello

Facer poesía en equipo ten moito de poético e así o amosan os alumnos de 2ºB, 5ºA, 6ºA e 6ºB de Primaria e de 1º e 4º da ESO do colexio Cova Terreña na exposición que habita o vestíbulo do Concello ata o 20 de xuño. Titúlase “Versos a MARes” e é o resultado do programa educativo Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar”. A inauguración da mostra tivo lugar este xoves e os rapaces recitaron poemas acompañados cun convidado de excepción, o poeta Antonio García Teijeiro.