Más vandalismo en Priegue: colocan piedras en dos viales para provocar accidentes

La oleada de vandalismo no cesa en la parroquia nigranesa de Priegue pese a abrir una investigación la Guardia Civil y montar vigilancias nocturnas los vecinos para pararla. Otros dos viales del barrio de As Chans amanecieron ayer con sendas barreras de piedras, colocadas con el objetivo de provocar algún accidente, igual que ocurrió en otro punto del entorno hace tres días. Afortunadamente no se han producido siniestros de tráfico a consecuencia de estas acciones, pero sí han resultado dañados 22 coches. A veinte les pincharon una o varias ruedas el lunes y a otros dos el miércoles.

Los ataques comenzaron hace una semana, el sábado 1, con el robo de la señalización de una obra para evitar choques. Al día siguiente, aparecían rotos el portal y una ventana de una vecina de avanzada edad.

Los sucesos causan ansiedad a los afectados, que reclaman seguridad y mayor control policial tras denunciar los destrozos ante la Guardia Civil. De momento han decidido organizarse para hacer guardias por la zona durante la noche. Las filas de piedras que se encontraron ayer todavía los inquietan más. “Está claro que los autores de los destrozos están entre nosotros, ya que no es normal que nosotros vigilemos por un lado y nos hagan daños por el otro”, manifestaban ayer.

