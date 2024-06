La oposición tumba los presupuestos de Pazos de Borbén y bloquea las inversiones previstas

El gobierno en minoría de Alternativa Veciñal en Pazos de Borbén, con el alcalde Luciano Otero al frente, atraviesa uno de sus momentos más complicados al no lograr la aprobación de los presupuestos. Los tres partidos de la oposición –PP, PSOE y BNG– volvieron a tensar la cuerda en el pleno votando en contra de las cuentas para el ejercicio de 2024, que ascendían a 2.521.500 euros, con casi medio millón destinado al capítulo de inversiones. Esta situación obligará al gobierno local a continuar trabajando con los presupuestos prorrogados de 2022, bloqueando así importantes actuaciones previstas.

Otero expreso su “profundo descontento e frustración” tras el veto del pleno a las cuentas y acusó a la oposición de “priorizar intereses políticos sobre o benestar da comunidade”. El regidor local calificó el presupuesto de “vital importancia”, ya que el último aprobado de 2022 “está totalmente desfasado o que deixa ao consistorio nunha situación financeira moi complicada”.

El responsable municipal explicó que el presupuesto elaborado por el PP en 2022 “é deficiente e mal calculado” y pone como ejemplo la partida económica destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), al que destina 175.000 euros cuando en realidad se necesitan 275.000 euros para cubrir el servicio. “Isto significa un déficit de 100.000 euros que, de non ser solucionado, impedirá o pagamento do servizo a partir do mes de setembro”, advierte.

Mejora de la EP-2702

El alcalde subrayó que esta no es la única consecuencia negativa. “No orzamento tamén se incluía unha partida de 40.000 euros para as expropiacións necesarias para a estrada EP-2702 (Os Valos-Amoedo) na zona de Nespereira, cuxo atraso agora é inevitable”. Además señaló que el programa de campamentos de verano “non poderán realizarse debido á falta de capacidade económica sen subvencións”.

Otero considera que los grupos de la oposición “non estean velando polos intereses de Pazos” y desmiente las excusas de falta de diálogo. Según el alcalde, lleva meses solicitando propuestas a la oposición y critica al PSOE por presentar a última hora quince enmiendas “populistas e pouco realistas”, y pone como ejemplo la propuesta para la construcción de un área juegos acuáticos de 35.000 euros.

El alcalde hace un llamamiento a la comunidad para que reflexionen sobre estas acciones y confíen plenamente en su liderato, permitíéndole demostrar su valía al frente del Concello “sen ter as mans atadas por chantaxes políticas”, concluye Otero.

