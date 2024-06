La Xunta deja a Baiona y Nigrán sin ayuda para la contratación de socorristas

El servicio de salvamento de las playas del Val Miñor costará más este año a las arcas municipales de Baiona y Nigrán. La Xunta ha eliminado la posibilidad de que las mancomunidades accedan a las tradicionales ayudas que concede para la contratación de socorristas y la del Val Miñor iniciará el procedimiento para incorporar a los suyos sin contar con los cerca de 26.000 euros que recibía cada verano. Los dos ayuntamientos asumirán el coste extra, según explicó ayer el alcalde de Nigrán, Juan González.

Su equipo de gobierno denunció a través de un comunicado el “despropósito” por parte de la Xunta al impedir que la Mancomunidade do Val Miñor acceda a la subvención al restringirla únicamente a ayuntamientos. Por razones de plazos, sería imposible que el servicio iniciase la actividad el 1 de julio si los dos concellos optasen a la ayuda de forma individual, así que “a única solución que atopamos Baiona e Nigrán é iniciar o proceso de contratación desde a Mancomunidade e asumindo que non se pode optar á subvención”.

“O que non imos a facer é deixar as praias sen vixilancia por falta de axudas, suporá un custe extra para Mancomunidade e arcas municipais co que non contabamos pero non queda outra porque o primordial, sempre o dixemos, é a seguridade dos nosos areais”, recalcó González, quien recordó el “gran labor de Protección Civil”, que también depende del organismo supramunicipal.

Como en los últimos veranos, el ente comarcal tratará de contratar 31 socorristas y un coordinador del servicio para atender sus concurridas playas. El contratiempo impedirá poner en marcha la vigilancia antes del 1 de julio. Se retrasará en función de la cobertura de plazas, que en los dos últimos años se completó gracias a los cursos para obtener el título oficial de socorrista que impartió el Concello de Nigrán.