Rivas presume de cuentas saneadas pese a que el PP denuncia 4 millones de deuda

La situación económica de Redondela cambia de un extremo a otro según el color político desde el que se analice. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, aseguró ayer que la liquidación del presupuesto de 2023 es positiva, “cumprindo así un ano máis o goberno local coa estabilidade orzamentaria” y subrayó que el Concello se encuentra en una situación financiera “saudable e saneada, con débeda cero, e un remanente positivo de 3.693.948 euros”.

Una percepción muy diferente a la que tienen desde el principal partido de la oposición, el PP, cuyo portavoz Javier Bas alerta “da gravidade da situación económica do Concello con débedas que superan os catro millóns de euros e facturas sen pagar dende o ano 2022”. Los populares pidieron la dimisión de Digna Rivas y expresaron su preocupación porque el Ayuntamiento “podería chegar a ser intervido polo Consello de Contas polo seus reiterados incumprimentos, como o período medio de pago, a regra de gasto, a estabilidade orzamentaria e agora acaban cos fondos propios do Concello”.

Las valoraciones sobre la situación financiera municipal se hicieron ayer con motivo del pleno que se celebra esta tarde, en el que uno de los puntos a debate será el reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 2,7 millones de euros para afrontar el pago de las facturas pendientes. Pese a ello, según Rivas, el Concello seguirá contando con un millón de euros de remanente positivo para gastos. Desde el gobierno local apelaron “á responsabilidade do pleno” para su aprobación y que los proveedores puedan cobrar. Rivas justificó que las facturas, generadas en 2022 y 2023, no pudieron sufragarse en el ejercicio correspondiente por una avería en el sistema informático del departamento de Intervención que impidió realizar la liquidación de las cuentas en tiempo y forma. Desde el servicio de Intervención explican que sufriron “múltiples problemas” que les impidieron realizar su trabajo con garantías “por culpa da perda de datos contables que afectaron á liquidación dos exercicios de 2022 e 2023, tendo que centrar o departamento os seus esforzos na recuperación da información”.

Los populares no aceptan la excusa del problema informático y adelantaron que no votarán a favor del reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 2,7 millones. Respecto a la situación económica pusieron de manifiesto su preocupación porque el Concello pueda llegar a ser intervenido por el Consello de Contas “polo seus reiterados incumprimentos e acabar co remanente que tiña o concello ata quedar practicamente sen fondos”. “Si isto o asimilamos a unha empresa, o noso concello estaría a piques de entrar en quebra. Temos moitas dubidas de que poidan pagar os 4 millóns de euros que deben polo que terán que acadar un plan de pagos a medida que vaian recadando impostos e taxas. Esperamos que non poñan en risco o pago das nóminas dos empregados do Concello”, afirmó Bas.

Pérdida de subvenciones

El líder de los populares indicó que el Concello ha perdido subvenciones por valor de tres millones de euros, tienen contratos vencidos y prorrogados sin actualizar e informes de intervención que manifiestan a “irregular praxe” existente en el Concello. “Se teñen detectado expedientes cando menos irregulares e moitos outros que nin sequera foron sometidos a fiscalización; fraccionamentos de contrato ou directamente compras e servizos sen contrato, aprobación de facturas soamente polo concelleiro sen proposta de gasto nin firma de funcionario e, por si isto fora pouco, a maiores catro millóns de euros en facturar sen pagar, moitas de autónomos e provedores locais sen cobrar dende fai dous anos”, puntualizó Bas.