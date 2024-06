Charla sobre os costumes do San Xoán, mañá na Ramallosa

A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza mañá venres, 7 de xuño, ás 20.00 na vella estación do tranvía da Ramallosa unha charla titulada “No limiar do solsticio: ritos, mitos e crenzas do ciclo de maio e San Xoán”. O antropólogo Rafael Quintiá, experto no patrimonio inmaterial de Galicia, será o encargado de impartila.