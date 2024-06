Pintacontos ambiental con Soledad García hoxe en Nigrán

A escritora Soledad García oferta unha actividade para nenos baseada no seu último libro, “Versos e abellas para salvar o planeta”, hoxe, co gallo do Día do Medio Ambiente. En formato audiolibro, está dirixido aos primeiros lectores e promove a protección das abellas fronte as velutinas. Haberá conto, pintura e xogos. O acto comeza ás 17.00 no auditorio municipal de Nigrán, con entrada libre ata completar aforo.