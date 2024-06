Soutomaior pide a la Xunta que le traspase la avenida Xosé Solla

El gobierno local de Soutomaior solicitará a la Xunta la transferencia de la avenida Xosé Solla, que forma parte del trazado de la carretera autonómica PO-264 por el casco urbano de Arcade, y también la PO-244 en el tramo de acceso al puente colgante del río Verdugo ante el mal estado de conservación que presentan. La propuesta fue aprobada en el último pleno de la corporación y el alcalde, Manu Lourenzo, lo justificó al asegurar que ambas se encuentran “nun estado inasumible”.

“O nivel de deterioro non se pode aguantar máis. Trátase dunha estrada que non se arranxa dende hai lustros, cun firme lamentable e onde a Xunta non realiza ningún tipo de investimento”, señala en referencia a Xosé Solla. El regidor desvela que hace tiempo mantuvo una reunión con la exconselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, donde le confirmó que “esta estrada non era unha prioridade para a Xunta e na que non se van a realizar investimentos”, puntualiza.

El alcalde también subraya que lo que se pide es la transferencia de los viales reparados para después, una vez asumida la titularidad, el Concello asumiría el mantenimiento. “Queremos un trato igualitario, estas transferencias que nós solicitamos estanse levando a cabo en concellos da contorna onde goberna o PP”, afirma.

En relación a la carretera PO-244, desde el gobierno local tampoco entienden su mal estado, sobre todo en el acceso al puente colgante. “Trátase dunha estrada que está abandonada por parte da Xunta a pesar de ser o punto de acceso a un dos lugares máis visitados do municipio”.

El grupo popular se abstuvo en el pleno ante esta iniciativas, una decisión criticada por el alcalde: “O PP prefire que estas estradas sigan en mal estado; estamos, unha vez máis, ante unha oposición en contra de Soutomaior, mesmo en cuestións lexítimas e necesarias”.

